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Как разрешить конфликт на Донбассе: у Вакарчука назвали еще один способ

8 ноября 2019, 07:47

Замораживание конфликта на Донбассе – тот вариант, о котором не говорят вслух, но который обсуждается время от времени.

Сергей Рахманин
Сергей Рахманин озвучил еще один рецепт разрешения конфликта на Донбассе / Фото fakty.ua

Разрешить конфликт на Донбассе можно путем его временного замораживания. При этом с временно оккупированных территорий необходимо вернуть тех людей, которые этого хотят. Об этом заявил глава фракции партии Голос в Верховной Раде Сергей Рахманин.

По его словам, замораживание конфликта – это тот вариант, о котором не говорят вслух "или со стыда, или от страха", но он обсуждается время от времени.

"Что это означает с точки зрения стратегии и тактики: мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем, не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем, но мы можем остановиться. Для того, чтобы собраться с мыслями. И главное: для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться", - сказал Рахманин  в эфире программы Право на власть на  телеканале 1+1.

Читайте такжеМир или перемирие на Донбассе: эксперт озвучил рискиНапомним, второй президент Украины Леонид Кучма озвучил свой рецепт, как решить конфликт на Донбассе. Политик считает, что переговоры о мире на Донбассе должен вести президент России Владимир Путин, как главная сторона конфликта. В то же время, было бы хорошо, если бы границу Украины и ЕС контролировали миротворческие войска ООН. Стоит отметить, что Россия не признает себя стороной конфликта в Украине, также Кремль не признает ни вторжения своих войск на Донбасс, ни гибели своих военных, ни помощи боевикам.

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