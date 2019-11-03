В ООН назвали удручающие данные по количеству убитых на Донбассе мирных жителей

В ООН назвали число погибших на Донбассе мирных жителей / Фото: Reuters

С начала военного конфликта на Донбассе число погибших среди мирных жителей превысило три тысячи и на начало ноября 2019 года составляет 3330 убитых, при этом число раненых – около 9000 человек.

"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", – сказано в сообщении ООН в Твиттер.

Отметим, сообщение ООН заставило граждан вспомнить Будапештский меморандум, о чем было сказано в комментариях.

"Что мешает мировому сообществу наконец исполнить Будапешский меморандум странам подписантам от 5 декабря 1994 года? РФ в исключении как страна агрессор. Ау, гаранты? Может уже пора держать слово?", - добавил некий Александр.

"Не "убито", а убили. Вы стесняетесь сказать кто?", - вопрошает Семен Рабелт.

Также добавим, на Донбассе за прошедшие сутки, 2 ноября, в результате обстрелов со стороны боевиков двое военных из состава операции Объединенных сил получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеВ ООН взволнованы заселением Крыма русским населениемНапомним, ранее сообщалось, в случае провала минских договоренностей Украина будет обращаться в ООН для миротворческой миссии, которая должна решить конфликт на Донбассе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко обратил внимание на то, что пока идет обсуждение конфликта в рамках минских переговоров, но если этот вариант не сработает, то стране понадобится третья сила, которая сумеет принести мир.