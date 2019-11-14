Стало известно, чего Зеленский ждет от встречи с Путиным

Зеленский / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее высказался о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина в Казахстане, назвал главные темы саммита в нормандском формате. В частности, это обмен пленными и решение конфликта на Донбассе. Об этом дипломат заявил на брифинге с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом.

Также Пристайко озвучил главные ожидания президента Владимира Зеленского от саммита в нормандском формате.

"Главное - шаг к миру, решить войну на востоке страны. Именно на этой встрече мы хотим решить несколько главных вопросов. Эта встреча станет катализатором большого обмена политзаключенных. Зеленский рассчитывает что в ходе этой встречи мы откроем путь для решения проблемы на востоке Украины ", - цитирует Пристайко РБК-Украина.

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Напомним, 13 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершено разведение сил на участке в районе Петровского. Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак уверен, что это приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал о том, что встреча в нормандском формате - под угрозой срыва.

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с Владимиром Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков считает, что говорить о возможности двусторонней встречи тет-а-тет главы Кремля и президента Украины рано.