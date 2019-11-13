Встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет: Песков сделал заявление

Песков убежден, что о встрече Путина и Зеленского говорить пока рано / Reuters

Говорить о возможности двусторонней встречи тет-а-тет главы Кремля Владимир Путина и президента Украины Владимира Зеленского рано, сейчас акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате, сообщил в среду, 13 ноября, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, который ранее оценил предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским в Казахстане.

"Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату", - сказал Песков.

Отметим, что таким образом Песков ответил на вопрос о том, возможна ли встреча глав государств до саммита в нормандском формате.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Казахстане маловероятна.

Глава МИД отметил, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

"Президент (Зеленский - ред.) сказал то, что он говорил и Меркель, и Макрону, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу - такого разговора не было", - сказал министр.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: в МИД России заявили об угрозе срыва нормандского саммитаТакже ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с лидером России Владимиром Путиным.

"Я встречался с господином Зеленским, выслушал его. Буквально вчера говорил с Путиным. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Договорится можно только так. Потому что решается между двумя государствами, а не другими государствами", - подчеркнул он в ходе V заседания Астана клуба. Отметим, в качестве нейтральной площадки для встречи Путина и Зеленского, Назарбаев предложил Казахстан.