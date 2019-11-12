У Путина оценили предложение Назарбаева о встрече с Зеленским в Казахстане

В Кремле оценили предложение Нурсултана Назарбаева / Крым.Реалии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о возможности встречи украинского лидера Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, Путин готов встретиться с Зеленским, однако "встреча ради встречи" Кремль не интересует, а такие переговоры должны тщательно готовиться.

Он отметил, что президент России к потенциальной встречи с украинским коллегой готов. "Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. Мы сейчас все концентрируемся на подготовке встречи нормандского формата", — цитирует Пескова РБК.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, зачем нужна встреча с ПутинымОн добавил, что есть "большие резервы" для подготовки встречи Путина и Зеленского, однако Кремль ждет подготовительной работы от Киева: "Есть понимание, которое было достигнуто контактной группой в Минске и ряд обязательств, взятых на себя украинской стороной".

Напомним, ранее представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук прокомментировала предложение Назарбаева.

По ее словам, главной целью вероятной встречи президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным должно стать достижение конкретного результата.