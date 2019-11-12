Зеленский согласился на встречу с Путиным тет-а-тет – Назарбаев

Нупсултан Назарбаев высказался за личную встречу президентов Украины и РФ

Президент Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я встречался с господином Зеленским, выслушал его. Буквально вчера говорил с Путиным. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Договорится можно только так. Потому что решается между двумя государствами, а не другими государствами", - подчеркнул он в ходе V заседания Астана клуба.

По словам Назарбаева, сейчас есть возможность провести встречу тет-а-тет, потому что Зеленский получил хорошую поддержку населения (на выборах, - ред.).

Читайте такжеПутин манипулирует Зеленским как мальчишкой"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна - я предложил Казахстан" - предложил он.

При этом экс-президент Казахстана призвал президентов Украины и РФ "продвинуть и проявить волю" в этом вопросе, передает zakon.kz.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Путиным ситуацию вокруг конфликта на Донбассе.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена.