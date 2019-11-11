Закрепить особый статус Донбасса в законе: Путин и Меркель обсудили Украину

Путин и Меркель обсудили Украины / GettyImages

В понедельник, 11 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее сделала громкое заявление из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, обсудила по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.

"Проведено обстоятельное обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Украине, в частности, с учетом подписанной в (Трехсторонней - Ред.) Контактной группе представителями Киева, Донецка и Луганска "формулы Штайнмайера", а также разведения вооруженных сил и средств на "пилотных" участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начала этого процесса у села Петровское", - сказано в сообщении Кремля.

Отметим, что в пресс-службе Путина заверили, что в ходе разговора была "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины".

"Подтверждён настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четвёрке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате", - отметили в Кремле.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Кремль ошарашил новым условиемНапомним, в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что для начала следует дождаться завершения разведения сил на Донбассе.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил на Донбассе, - ред.). Даты по-прежнему нет", - сказал Песков во время общения с журналистами, пишут росСМИ.

Также ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия признался, что законопроект относительно статуса Донбасса еще не начали разрабатывать. По его словам, народные избранники приступят к работе над документом после встречи "нормандской четверки".

"Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится", - заявил Арахамия.