Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе: Меркель сделала громкое заявление

Ангела Меркель сделала важное заявление о НАТО / скриншот из видео

В воскресенье, 10 ноября, бундесмама Ангела Меркель, которая ранее вместе с Йенсом Столтенбергом критично отозвались о произнесенной фразе президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО", заявила, что ситуация на Востоке Украины вынуждает страны, входящие в НАТО, пересмотреть вопросы обороны альянса.

"Из-за конфликта в Украине и аннексии Крыма тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания", – сказала канцлер в еженедельном подкасте, который размещен на сайте федерального правительства.

При этом канцлер Германии подчеркнула, что немецкие вооруженные силы нуждаются в финансовых ресурсах, чтобы выполнять функции обороны.

Более того, Меркель особо отметила, что "повышение оборонных расходов служит на благо Бундесвера и тем самым безопасности Германии".

Также канцлер Германии обратила внимание на то, что НАТО является ключевым оплотом евробезопасности. Ко всему Меркель отметила проекты создания боевого самолета и танка, а также сотрудничество Германии с НАТО по программе PESCO (постоянное структурированное сотрудничество в сфере обороны).

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Кремль ошарашил новым условиемНапомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками. По его словам, НАТО находится в коматозном состоянии.

Президент Франции заявил, что у Альянса наступает "смерть мозга".

"В настоящее время мы являемся свидетелями смерти мозга НАТО", - указал Макрон.

Кроме того, он отметил, что Европа находится "на краю пропасти", поэтому европейским лидерам необходимо думать о наращивании оборонных возможностей. При этом французский лидер отметил, что если не заняться обороной, то ЕС "больше не смогут контролировать собственную судьбу".