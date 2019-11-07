"Смерть мозга НАТО и Европа на краю": Макрон разразился критикой

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками. По его словам, НАТО находится в коматозном состоянии.

Президент Франции заявил, что у Альянса наступает "смерть мозга".

"В настоящее время мы являемся свидетелями смерти мозга НАТО", - указал Макрон, передает The Economist.

Кроме того, он указал, что Европа находится "на краю пропасти", поэтому европейским лидерам необходимо думать о наращивании оборонных возможностей. При этом французский лидер отметил, что если не заняться обороной, то ЕС "больше не смогут контролировать собственную судьбу".

"Какая-либо координация в принятии стратегических решений между США и их союзниками по НАТО отсутствует. Ее нет. Есть нескоординированные агрессивные действия другого члена НАТО, Турции, в районе, где на карту поставлены наши интересы", - подытожил Макрон.

Напомним, что ранее глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила, что НАТО не будет рассматривать грузинскую заявку о вступлении в блок без территорий Абхазии и Южной Осетии.