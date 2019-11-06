Подготовка к членству: Украину посетит оценочная миссия НАТО

НАТО / Reuters

Украину посетит оценочная миссия Североатлантического альянса. Цель визита заключается в оценке выполнения Годовой национальной программы.

Отмечается, что представители Альянса будут находиться в Украине с 6 по 8 ноября.

"6-8 ноября оценочная миссия НАТО встретится с представителями почти всех центральных органов исполнительной власти, привлеченных к выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019, которая является основным инструментом подготовки Украины к членству в Альянсе", - говорится в сообщении миссии Украины при НАТО в Facebook.

Кроме того, отчет будет рассмотрен представителями государств-членов НАТО. Также 11 декабря в штаб-квартире НАТО пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО для представления оценки РНП-2019 и обсуждения вопросов подготовки ГНП-2020. Стоит отметить, что участие в заседании примет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина станет членом Альянса.