Украина в НАТО: Столтенберг пообещал Украине членство

Йенс Столтенберг призвал Киев сфокусироваться на реформах / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который ранее сбил форс с России, выразил уверенность в том, что Украина станет членом Альянса.

Чтобы приблизиться к членству в Североатлантическом альянсе, Украине следует сфокусироваться на реформах.

"Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сфокусироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас быстрее к членству в НАТО", - сказал Столтенберг в интервью ТСН.

Согласие на членство Украины в НАТО союзники дали еще на Бухарестском саммите в 2008 году, напомнил Столтенберг. Однако, по его словам, какой-то конкретный график вступления в Альянс "сделать невозможно", поскольку все зависит от темпа реформ.

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Напомним, 30 и 31 октября североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг посетили с визитом Украину. Накануне встречи министров обороны Альянса в Брюсселе 24-25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время визита в Украину участники делегации планируют услышать от украинских властей мнение относительно текущего состояния дел.