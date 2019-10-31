Украина в НАТО: Столтенберг сбил форс с России

Йенс Столтенберг напомнил, что у России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО/ Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который ранее сделал жесткое заявление в адрес РФ, заявил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членов Альянса. Об этом генсек Альянса заявил, выступая перед курсантами Одесской военно-морской академии 30 октября.

Решение о вступлении страны в НАТО могут принять только 29 государств, входящих в Альянс, отметил Столтенберг.

"Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение. Потому что у нас иногда складывается впечатление, что Россия решает: должна быть Украина членом Альянса или нет. У России нет права голоса. У них нет никакой юридической основы, чтобы влиять на такое решение, поскольку это закреплено в документах, которые, кстати, подписала и Россия", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг акцентировал на том, что каждый народ имеет право решать, частью каких договоренностей по вопросам безопасности ему стать.

Напомним, 30 октября в Одессе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО осуждают агрессивные действия России акватории в Черном море. Он напомнил, что этой весной в Альянсе приняли решение наращивать усилия, особенно с целью помощи Украине в укреплении ее Военно-морских сил и морского потенциала.

Читайте такжеУкраина в НАТО: Столтенберг назвал срокиКак сообщал Главред, 30 и 31 октября североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг находятся с визитом в Украине. Вчера делегация посетила Одессу, сегодня - прибудет в Киев.

Накануне встречи министров обороны Альянса в Брюсселе 24-25 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время визита в Украину участники делегации планируют услышать от украинских властей мнение относительно текущего состояния дел.