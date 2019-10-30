Столтенберг рассказал, почему НАТО будет сопротивляться агрессии РФ в Черном море

Йенс Столтенберг / УНИАН

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявляет, что все страны-члены НАТО осуждают агрессивные действия России акватории в Черном море.

Об этом он заявил, выступая на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одесском порту.

"Все члены НАТО четко осуждают агрессивные действия России в Черном море, когда были захвачены украинские корабли и моряки", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что этой весной в Альянсе приняли решение наращивать усилия, особенно с целью помощи Украине в укреплении ее Военно-морских сил и морского потенциала.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг попросил страны НАТО увеличить помощь Украине. До этого в Кабмине сделали заявление о Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.