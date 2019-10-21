"Ломали через колено": у Гончарука сделали заявление о ЕС и НАТО

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

В Украине уже не первый год идет спор, станет ли Киев полноправным членом Европейского союза и Североатлантического альянса. В Конституции Украины даже закрепили намерение вступить в ЕС и НАТО.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, Украине никто не поможет пообещать членство в объединениях.

"Вы видите, что произошло с Северной Македонией и Албанией, которых тянули за руки и обещали, в которых вливали деньги, которых ломали в некоторых вопросах через колено, обещая, что потом будете в ЕС и все наладится. В НАТО ситуация не легче, потому какие бы сейчас слова ни говорились, никто сейчас нигде не может пообещать членство", - цитирует УНИАН вице-премьера.

В то же время, он указал, что несмотря на "необратимость курса" в ЕС и НАТО, не надо из этого делать фетиш.

"Мы не делаем это членство ради членства, мы делаем это для людей, мы делаем это для нашей страны, это фундаментально", – отметил Кулеба.

При этом он напомнил, что в ходе реформирования "всегда что-то будет не так".

"Мы должны ориентироваться именно на то, чтобы мы хотели этого, чтобы у нас в обществе укреплялся и в дальнейшем этот слой, эта часть элит гражданского общества и просто людей, которые будут понимать, что мы должны это делать - двигаться на Запад", - подчеркнул политик.

Напомним, что ранее в докладе ПА НАТО усомнились в возможностях Украины до 2020 года достичь полного соответствия стандартам НАТО