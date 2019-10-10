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В НАТО усомнились в способности Украины достичь стандартов Альянса

10 октября 2019, 09:53

Украина пока находится далеко от соответствия критериям членства в НАТО и ЕС.

НАТО Украина
НАТО Украина / ВВС

До конца 2020 года Украина может не достичь полного соответствия стандартам НАТО, говорится в докладе Парламентской ассамблеи Альянса.

"Несмотря на значительный прогресс, который был достигнут с 2014 года, существует серьёзный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам НАТО и критериям оперативной совместимости к концу 2020 года", — сказано в документе.

В нем также обращается внимание на то, что Украина пока находится "далеко от соответствия критериям членства в НАТО и Евросоюзе", однако ей нужно дать "чёткий сигнал о том, что членство достижимо, как только будут выполнены все критерии".

Авторы доклада добавляют, что 2019 и 2020 годы станут решающими "в продвижении повестки дня реформы обороны и безопасности Украины".

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Напомним, ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что для интеграции Украины в НАТО украинские военные должны налаживать неформальное общение с коллегами из Альянса.

НАТО Украина
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