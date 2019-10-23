"Больше помощи, больше действий": Столтенберг попросил страны НАТО увеличить помощь Украине

Столтенберг призвал страны НАТО помочь Украине / Reuters

Североатлантический альянс устами его генерального секретаря Йенса Столтенберга, который ранее заявил о намерении усилить свое военное присутствие в Черном море, обратился к странам-союзникам с просьбой увеличить военную помощь Украине.

"Как генеральный секретарь, я всегда прошу союзников оказывать больше (поддержки - ред.), и наращивать усилия. Предоставлять больше тренировок, больше помощи в реформах, больше действий вместе с Украиной. Убежден, что мы будем продолжать поддерживать Украину и все союзники будут наращивать эти усилия", - сказал Столтенберг.

При этом Столтенберг уточнил, что Альсянс поддерживает шаги по выполнению минских соглашений и видит прогресс в этом процессе.

"Все союзники, как в Северной Америке, так и в Европе, оказывают Украине существенную помощь. Прежде всего, мы оказываем политическую поддержку. Мы вновь и вновь заявляем, что не признаем незаконную аннексию Крыма и поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы решительно поддерживаем усилия по политическому урегулированию и имплементации Минских соглашений, а также прогресс в освобождении заключенных и новые инициативы, направленные на выполнение этих Минских договоренностей", - отметил патрон НАТО на пресс-конференции, передает Укринформ.

Читайте такжеВ России посоветовали НАТО купить учебники по историиНапомним, ранее сообщалось, руководство НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом посетит Украину на следующей неделе.

По информации, свой визит в Украину делегация НАТО начнет с Одессы, в порты которой войдут четыре судна Альянса.

"На следующей неделе руководство Североатлантического совета под председательством генсека Йенса Столтенберга посетит Украину ... Основная цель визита будет заключаться в том, чтобы направить очень мощный месседж поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины с особым упором на ситуацию в Черном море и в том, чтобы напомнить, что мы поддерживаем все реформы ", - рассказал директор Представительства НАТО в Украине Александр Винников.