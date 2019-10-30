"Вывести войска": генсек НАТО сделал жесткое заявление в адрес РФ

Йенс Столтенберг / Reuters

В Североатлантическом альянсе отреагировали на начало разведения войск в Золотом Луганской области. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг лично поприветствовал данный процесс.

По словам генсека, Российская Федерация несет ответственность за имплементацию Минских соглашений.

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - заявил Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе в среду, 30 октября.

Кроме того, он отметил, что режим прекращения огня до сих пор нарушается, поэтому необходимо приложить не мало усилий для мирного урегулирования конфликта.

"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса осуждают агрессивные действия России акватории в Черном море.