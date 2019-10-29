Руководство НАТО едет в Украину: о чем будут говорить

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг / Фото: пресс-служба президента Украины

30 и 31 октября североатлантический совет (Совет НАТО) на уровне послов, а также генсек альянса Йенс Столтенберг посетят Украину. Участники делегации с визитом побывают в Одессе, в порты которой войдут четыре судна Альянса, и Киеве.

Как сообщает пресс-служба Альянса, визит начнется 30 октября в Одессе, где генсек НАТО и послы побывают во Второй постоянной группе НАТО по противодействию минам (SNMCMG2), так же Столтенберг выступит перед перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября участники делегации приедут в Киев. В столице Украины генсек НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием президента Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной Раде.

Также запланированы встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Накануне встречи министров обороны Альянса в Брюсселе 24-25 октября, Столтенберг рассказал, что во время визита в Украину участники делегации планируют услышать от украинских властей мнение относительно текущего состояния дел.

"Для нас это возможность сесть и поговорить, обменяться мнениями, как НАТО может поддерживать Украину, как продолжать оказывать помощь Украине в плане проведения реформ, модернизации ее вооруженных сил, борьбы с коррупцией", - заявил генсек НАТО.

Читайте также"Методом попугая": Украина не намерена повторять заявку в НАТОПо его словам, в Альянсе хотят обеспечить доступ Украины к "современным методам командования и управления, киберзащите, реформированию своих Вооруженных сил".

"Я, как генеральный секретарь, всегда подталкиваю союзников делать больше для Украины. Я призываю союзников предоставлять больше финансов в трастовые фонды, проводить с Украиной больше мероприятий. Я призываю их всех делать больше", - добавил Столтенберг.

Напомним, в конце сентября во время своего выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рано или поздно Украина станет членом Альянса, однако для этого нашей стране нужно провести ряд реформ.

Как сообщал Главред, 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.