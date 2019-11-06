НАТО не хочет принимать Грузию без Абхазии и Южной Осетии

В НАТО оказались категоричны относительно Грузии / Reuters

НАТО не будет рассматривать заявку Грузии о вступлении в блок без территорий Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает Грузия Online, такое заявление сделала глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси.

"Мы не рассматриваем варианты, которые остановили бы пятую статью в отношении Абхазии и Южной Осетии", — сказала представитель Североатлантического альянса.

В НАТО официально заявили, что оккупированные Россией территории являются частью Грузии, поэтому принять данное государство в блок могут исключительно в полном составе.

По утверждению представителя Альянса, пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, согласно которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.

Как известно, Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов.

Напомним, похожий прогноз получил и Киев. До конца 2020 года Украина может не достичь полного соответствия стандартам НАТО, говорится в докладе Парламентской ассамблеи Альянса.

Ранее вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что для интеграции Украины в НАТО украинские военные должны налаживать неформальное общение с коллегами из Альянса.