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Российско-украинская война: в Парламентской ассамблее НАТО одобрили доклад по Украине

14 октября 2019, 08:43

При обсуждении Украину поддержали Литва, США, Грузия, Турция.

НАТО Украина
В ПА НАТО одобрили доклад по Украине / ВВС

13 октября, в воскресенье, Парламентская ассамблея НАТО на заседании приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой.

По информации, доклад содержит подробный и сбалансированный анализ по российско-украинской войне, анализ экономических реформ, реформ в сфере обороны и безопасности и ситуации со свободой слова в Украине, сообщил председатель украинской делегации в ПА НАТО, депутат от "Слуги народа" Егор Чернев.

Чернев уточнил, что украинская сторона предложила поправки по терминологии событий в Украине и статуса дел с реформами в Украине. Все важные правки, внесенные украинской делегацией, были учтены.

При обсуждении Украину поддержали Литва, США, Грузия, Турция.

Кроме того, в резолюции к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения украинская сторона внесла пункт о напоминании о невыполнении Будапештского Меморандума. В доклад по киберугрозам также были внесены важные для Украины правки, отметил Чернев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России не вызывает радости, а несет угрозу.

Он утвердительно ответил на вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО к границам РФ.

"Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: вы не бойтесь, это не против вас", — сказал Путин.

Читайте такжеВ НАТО усомнились в способности Украины достичь стандартов АльянсаТакже ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО отсутствуют планы по размещению в Европе новых ракетных систем наземного базирования.

"Мы не будем повторять за Россией, у нас нет намерений размещать системы запуска ядерных ракет наземного базирования в Европе", — заявил он.

При этом Столтенберг еще раз обвинил РФ в нарушении Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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