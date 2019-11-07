Столтенберг и Меркель ответили Макрону на "смерть мозга НАТО"

Меркель и Столтенберг обсудили фразу Макрона / Фото: Twitter/Jens Stoltenberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель критично отозвались о произнесенной накануне фразе президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".

Как сообщает DW, свое мнение лидеры высказали на совместной пресс-конференции.

Меркель подчеркнула, что слова Макрона являются чрезмерно "резкими", поскольку "НАТО остается основой нашей безопасности" и подчеркнула различие точек зрения на данный вопрос с президентом Франции.

Канцлера поддержал генсек НАТО, подчеркнув, что НАТО не утратило свою мощь.

"Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство", — отметил он.

Столтенберг высказал мнение, что любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления Альянса и раскола в ЕС. По его убеждению, США усиливают свой вклад в Европу, размещая военных и проводя учения.

"Реальность заключается в том, что мы осуществляем все больше (действий) вместе и усиливаем нашу совместную оборону", — констатировал генсек.

Позже Столтенберг в Twitter написал о ведущей роли Германии в НАТО и согласился со словами Меркель о том, что сильный Альянс нужен для мира и безопасности в Европе.

Напомним, Макрон раскритиковал Североатлантический альянс за отсутствие координации по стратегическим решениям между США и союзниками. По его словам, НАТО находится в коматозном состоянии.