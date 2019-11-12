Встреча с Путиным один на один: у Зеленского ответили Назарбаеву

Нурсултан Назарбаев / 112.ua

Главной целью вероятной встречи президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным должно стать достижение конкретного результата, заявила представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук.

Таким образом она прокомментировала предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении встречи Зеленского и Путина в Казахстане тет-а-тет.

"Я знаю, что Нурсултан Назарбаев уже много раз и Петру Порошенко предлагал Казахстан как вероятную платформу для изменения "нормандского формата", а затем минского переговорного формата.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, зачем нужна встреча с ПутинымГосподин Назарбаев говорит, что господин Зеленский не исключает такой возможности и в принципе соглашается на это, но я не слышала от господина Зеленского, как он комментирует данный аспект. Но, тем не менее понимаю, что господин Назарбаев мог бы организовать такую встречу, но пока непонятно, какой будет цель. Если цель - только сменить место, страну, где встретиться - то, конечно, это не нужно, если целью является встретиться и действительно решить вопрос по существу (а мы видим вчерашний разговор Путина и Меркель, в котором они обсудили "особый статус")... Я думаю, что если цель - обсудить в нормандском или в другом формате "особый статус", то нам встречаться нет смысла", - подчеркнула она в кулуарах парламента.

Кроме того, Верещук спрогнозировала проведение встречи лидеров "нормандского формата" в декабре.

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"На сегодняшний день, действительно, Россия тормозит процесс встречи в "нормандском формате". Уже готовы и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, о чем они говорили. Должны были встретиться в сентябре, затем - в октябре, уже и ноябрь. Я думаю, что все-таки такая встреча, если и состоится, то будет в декабре", - добавила нардеп от Слуги народа.

Напомним, ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться "тет-а-тет" в Казахстане.