Рандеву Зеленского и Путина в Казахстане: Пристайко объяснил, почему оно не состоится

Пристайко объяснил, почему встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна / УНИАН

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Казахстане маловероятна, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее рассказал о подготовке к нормандскому саммиту.

Пристайко уточнил, что лично присутствовал на встрече Зеленского и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Японии, во время которой поднимался данный вопрос.

Глава МИД отметил, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

"Президент (Зеленский - ред.) сказал то, что он говорил и Меркель, и Макрону, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу - такого разговора не было", - сказал министр, передает BBC.

При этом глава МИД Украины обратил внимание на то, что проведение переговоров в Казахстане с логистической точки зрения является более сложным процессом.

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (нынешний Нур-Султан - ред). Скорее всего или в Берлине, или в Париже", - особо отметил Пристайко.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о возможности встречи украинского лидера Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, Путин готов встретиться с Зеленским, однако "встреча ради встречи" Кремль не интересует, а такие переговоры должны тщательно готовиться.

"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. Мы сейчас все концентрируемся на подготовке встречи нормандского формата", — сказал Песков.

Читайте такжеВсе препятствия на пути к встрече Зеленского, Путина, Меркель и Макрона сняты - ОлиферТакже ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет с лидером России Владимиром Путиным.

"Я встречался с господином Зеленским, выслушал его. Буквально вчера говорил с Путиным. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Договорится можно только так. Потому что решается между двумя государствами, а не другими государствами", - подчеркнул он в ходе V заседания Астана клуба. Отметим, в качестве нейтральной площадки для встречи Путина и Зеленского, Назарбаев предложил Казахстан.