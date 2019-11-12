Нормандский формат: Пристайко рассказал о новых требованиях России

Вадим Пристайко рассказал о подробностях подготовки к саммиту в нормандском формате / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее заявлял, что Украина готова к встрече лидеров "нормандской четверки", рассказал о подробностях подготовки к саммиту. По его словам, по требованию российской стороны советники президентов разработали и согласовали документ, который должен быть подписан во время встречи.

Пристайко уточнил, что изначально существовало лишь два условия для встречи президентов в нормандском формате, которые были зафиксированы официально.

"Первое условие было в применении формулы Штайнмайера. Второе условие - разведение войск во всех трех участках, которое завершили сегодня (11 ноября, - Главред)", - сказал министр в эфире программы Свобода слова на ICTV.

При этом требование написать документ саммита выдвинула российская сторона.

"Никакого третьего условия не обсуждали, но буквально в следующие дни сделали заявление, что надо иметь "железные договоренности". Потом эта фраза переросла в определенный документ. Я хочу сказать, что мы не только не обсуждали, мы, как советники президентов, определили очень короткий документ, который предлагается подать. Этот документ перечисляет лишь то, что мы планируем достичь во время этого разговора", - заявил Пристайко.

По словам дипломата, этот документ почти "пустой", так нет никаких дат и четких договоренностей.

Читайте такжеПсихиатр назвал главный козырь Зеленского против ПутинаНапомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в "нормандском формате". Хозяин Кремля не исключил, что встреча может состояться в ноябре, однако она должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года преждевременно.