"Координаты и время": Украина выдвинула РФ жесткое требование

Вадим Пристайко / УНИАН

Украина потребовал от Российской Федерации вернуть захваченные в Керченском проливе суда. Соответствующую ноту МИД Украины направило в РФ.

"МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", - рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник, 4 ноября, в Киеве передает Интерфакс – Украины.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что Украина готова к "нормандской встрече".

"Есть требование по подготовке документа, который лидеры рассмотрят. В сентябре, когда мы договаривались (о встрече, - ред.) было всего два условия - "формула Штайнмайера" и разведение (сил на определенных участках на Донбассе, - ред.). Российская сторона начала говорить о документе, которые стороны согласуют, чтоб лидеры с ним работали. В принципе, если это документ по результатам встречи, то это можно подготовить", - подытожил Пристайко.

Напомним, что ранее спикер президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах встречи глав стран "нормандского формата".