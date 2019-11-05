Керченский конфликт: в России назвали условие возвращения Украине захваченных кораблей

В ноябре 2018 года российские военные обстреляли и захватили украинские корабли / УНИАН

В РФ отреагировали на ноту, которую Украина отправила России с требованием указать координаты украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

В частности, член Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что разговоры о возвращении кораблей можно вести, если Украина "публично признает свою провокацию в Керченском заливе". Цеков добавил, что Киев так и не признал "факт провокации", "что следовало бы сделать", и только потом говорить об имуществе, передает ТАСС. Кроме того, член Совфеда добавил, что украинские корабли могут быть полезными в расследовании.

Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент тарана украинского буксира российским кораблем.

Позже оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных. Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).