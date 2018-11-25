Атака у Керченского пролива: Россия захватила украинские катера

РФ захватила украинские катера / УНИАН

Украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.

Агрессор взял захваченные украинские корабли на буксир и начал буксировку, сообщил InfoResist источник в Минобороны Украины.

"Два бронекатера и рейдовый буксир захвачены. Россияне взяли их на буксир и начали буксировку", - рассказал источник.

Как отмечается в сообщении, украинские военные закрылись в кораблях.

Отметим, что информацию о захвате украинских катеров также подтверждает источник Украинского милитарного портала.

Позднее информацию подтвердили в ВМС Украины. Там рассказали, что катера "Бердянск", "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход.

Кроме того, рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке, после чего корабли были захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

Напомним, ранее сообщалось, что российские корабли атаковали украинские бронекатера в нейтральных водах, есть раненые.