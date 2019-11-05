Заставить Россию вернуть корабли: в МИД Украины сделали важное заявление

Зеркаль призвала мировое сообщество давить на Россию / УНИАН

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая ранее заявила, что Украине вряд ли удастся удержать санкции против России, призвала мировое сообщество оказать давление на РФ в связи с задержанием кораблей в Керченском проливе.

"Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права. Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено", — написала Зеркаль в своей странице в Фейсбук.

При этом Зеркаль обвинила Россию в том, что, выдав Украине задержанных моряков, она якобы создала видимость соблюдения решения морского трибунала, не вернув при этом корабли.

"Россия пытается представить, что она выполнила решение Трибунала, когда освободили наших ребят (о чем немедленно после освобождения уведомила Международный трибунал по морскому праву). Однако, это не так! Все должны осознавать, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено. Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права", - подчеркнула Зеркаль.

Также Зеркаль обратила внимание на то, что все обращения Украины с просьбой вернуть задержанные суда остались без ответа.

"Всего таких обращений с требованием отдать корабли было, по крайней мере, 7. Ответов ни на одно, включая и на последнее от 4 октября 2019, мы не получили", - особо отметила Зеркаль.



Читайте также"Скоро в Крыму покатается на мотоцикле": из-за слов Макрона посла Франции вызвали в МИД УкраиныНапомним, 5 ноября в РФ отреагировали на ноту, которую Украина отправила России с требованием указать координаты украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

В частности, член Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что разговоры о возвращении кораблей можно вести, если Украина "публично признает свою провокацию в Керченском заливе". Цеков добавил, что Киев так и не признал "факт провокации", "что следовало бы сделать", и только потом говорить об имуществе, передает ТАСС. Кроме того, член Совфеда добавил, что украинские корабли могут быть полезными в расследовании.