  1. Главная
  3. Политика

Заставить Россию вернуть корабли: в МИД Украины сделали важное заявление

5 ноября 2019, 11:01

Замминистра иностранных дел Украины обратилась к мировому сообществу с просьбой.

Зеркаль
Зеркаль призвала мировое сообщество давить на Россию / УНИАН

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая ранее заявила, что Украине вряд ли удастся удержать санкции против России, призвала мировое сообщество оказать давление на РФ в связи с задержанием кораблей в Керченском проливе.

"Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права. Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено", — написала Зеркаль в своей странице в Фейсбук.

При этом Зеркаль обвинила Россию в том, что, выдав Украине задержанных моряков, она якобы создала видимость соблюдения решения морского трибунала, не вернув при этом корабли.

"Россия пытается представить, что она выполнила решение Трибунала, когда освободили наших ребят (о чем немедленно после освобождения уведомила Международный трибунал по морскому праву). Однако, это не так! Все должны осознавать, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено. Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права", - подчеркнула Зеркаль.

Также Зеркаль обратила внимание на то, что все обращения Украины с просьбой вернуть задержанные суда остались без ответа.

"Всего таких обращений с требованием отдать корабли было, по крайней мере, 7.  Ответов ни на одно, включая и на последнее от 4 октября 2019, мы не получили", - особо отметила Зеркаль.


Читайте также"Скоро в Крыму покатается на мотоцикле": из-за слов Макрона посла Франции вызвали в МИД УкраиныНапомним, 5 ноября в РФ отреагировали на ноту, которую Украина отправила России с требованием указать координаты украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

В частности, член Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что разговоры о возвращении кораблей можно вести, если Украина "публично признает свою провокацию в Керченском заливе". Цеков добавил, что Киев так и не признал "факт провокации", "что следовало бы сделать", и только потом говорить об имуществе, передает ТАСС. Кроме того, член Совфеда добавил, что украинские корабли могут быть полезными в расследовании.

санкции МИД Украины корабли Елена Зеркаль новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Заставить Россию вернуть корабли: в МИД Украины сделали важное заявление». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:15
Sony сняла рекламу на улицах Киева
11:05
Канада обеспечит ВСУ снайперскими винтовками: в МИД раскрыли детали
11:02
Дырявый водопровод и фекалии в воде: в Украине – новая вспышка гепатита Видео
11:01
Заставить Россию вернуть корабли: в МИД Украины сделали важное заявление
10:54
Как прошел концерт The Hardkiss в Киеве: Юлия Санина заинтриговала планами на будущее
10:40
"Парад дебилов": министра-"порохобота" Милованова предложили выгнать "на х*р"
10:26
Когда экономика Украины совершит прорыв: Гончарук сделал прогноз Видео
10:21
Почему Россия не спешит соглашаться на встречу в Нормандии мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 10 выпуск 3 сезон - 01-11-2019 Видео
09:57
Бабье лето 2019 задержится: синоптик уточнил прогноз погоды на ноябрь Видео
09:55
В Киеве в час пик закрыли две центральные станции метро: что известно
09:41
Гороскоп на сегодня: кому 5 ноября 2019 ждать признания в любви
09:30
"Нация с глубокой историей коррупции": Помпео рассказал о приоритетах по Украине
09:27
Трамп надумал заключить сделку с Путиным - СМИ
09:20
У Украины масса проблем, и любая из них способна похоронить государство мнение
09:00
Экстремальные морозы: синоптик дал прогноз погоды на всю зиму
08:57
Люди думают ж*пой: Кондратюк высказался о гастролях в Украине фанатов Путина Видео
08:39
Путин будет мстить за нелюбовь и неуважение к себе мнение
08:30
Нафтогаз раскрыл суть новых претензий к Газпрому в деле на $12 млрд
08:16
Керченский конфликт: в России назвали условие возвращения Украине захваченных кораблей Видео
07:53
"Классные сиськи": участницы Топ-модель по-украински топлес взбудоражили сеть Фото Видео
07:51
У Гончарука хотят провести перепись населения с помощью онлайн-инструментов Видео
07:28
Йованович рассказала, как Луценко игнорировал призыв реформировать Генпрокуратуру
07:22
"Писю видно": Оля Бузова свела с ума пикантным фото Фото
07:20
Почему Трампа настолько сильно раздражает Украина мнение
07:11
Аналитик рассказал, как "унять" Донбасс
06:59
Украина готова к прекращению транзита газа из РФ - Оржель Видео
06:57
Украинские СМИ снова сели в лужу мнение
06:41
Комаровский разъяснил, как любить детей правильно
06:25
"Останется у разбитого корыта": астролог составил прогноз для главы УПЦ МП
06:10
В Москве отменили спектакли из-за болезни звезды Алых парусов и Войны и мира
05:55
Каре каскад – потрясающая женская стрижка, которая добавляет нежности - фото Фото
05:38
Модные юбки 2019-2020: как выглядеть стильно и женственно
05:10
Макияж бровей: как избежать опасных ошибок
04:38
ГТС Украины купит Газпром: эксперт озвучил наихудший сценарий
04:05
Модный оранжевый маникюр – великолепный френч, абстракция и огненный маникюр - фото Фото
03:47
Астролог указал на самое блестящее время в ноябре 2019
03:19
Украине грозят землетрясения: что делать во время и после землетрясения
03:01
Криклий рассказал правду о влиянии Авакова на Кабмин
02:35
Снесло порывом ветра: в Николаеве конструкция для полумарафона упала прямо на людей, есть пострадавшие
02:16
Сертификаты на еду: в Витебске посетители "взяли штурмом" кафе Видео
01:56
Свитолина поднялась в рейтинге WTA
01:36
Показалось, что оскорбила: в Одессе пьяный парень пырнул ножом 18-летнюю девушку
01:30
Ем и не наедаюсь: диетолог разьяснила, что делать
01:17
В Мариуполе мужчина устроил "голый перформанс": видео 18+
00:59
Под Киевом пьяный неадекват жестоко расправился с бомжом: видео 18+ Видео
00:40
Бой Уайлдер-Фьюри состоится: президент WBC анонсировал поединок Видео
00:13
5 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Яков день и ночь Гая Фокса Видео
04 ноября, понедельник
23:53
В ООС во время несения службы внезапно умер майор полиции
23:31
Нейросеть научили говорить голосом Путина, необычное видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять