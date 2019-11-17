Россия возвращает Украине захваченные корабли: у Зеленского заявили о завершающем этапе

Россия возвращает Украине захваченные корабли / А.Олейник/forums.airbase.ru

Советник главы украинского государства Владимира Зеленского Андрей Ермак, который ранее рассказал о визите президента в Золотое, заявил, что процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", — отметил он, сообщает издание "Новое время".

Отметим, вечером 16 ноября стало известно, что из украинских портов уже вышли специальные суда, которые вернут в Украину захваченные Россией в ноябре 2018 года артиллерийские катера ВМС ВСУ Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу.

Как сообщил одесский ресурс Думская, передача кораблей украинской стороне должна біла состояться в ночь на 17 ноября.

Отмечалось, что за катерами и буксиром из портов Пивденный, Черноморск и Одесского порта вышли специальные суда: поисково-спасательный Сапфир, буксиры Титан и Гайдамака.

Напомним:

16 ноября российские СМИ сообщили о том, что возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск (P175) и Никополь (P176), а также рейдового буксира Яны Капу (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".

Передача кораблей должна состояться в море, куда его отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские суда и доставить к месту назначения.

16 ноября в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

Читайте такжеЗаставить Россию вернуть корабли: в МИД Украины сделали важное заявление5 ноября в РФ отреагировали на ноту, которую Украина отправила России с требованием указать координаты украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

В частности, член Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что разговоры о возвращении кораблей можно вести, если Украина "публично признает свою провокацию в Керченском заливе". Цеков добавил, что Киев так и не признал "факт провокации", "что следовало бы сделать", и только потом говорить об имуществе, передает ТАСС. Кроме того, член Совфеда добавил, что украинские корабли могут быть полезными в расследовании.



