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"Бывшие военные должны сидеть дома": помощник Зеленского рассказал о его визите в Золотое

27 октября 2019, 08:03

Для защиты Золотого есть армия, есть полиция, другие вооруженные формирования там не нужны, особо отметил Ермак.

Ермак рассказал о визит Зеленского в Золотое
Ермак рассказал о визит Зеленского в Золотое / facebook.com/butusov.yuriy

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, который побывал вместе с президентом на линии разграничения, высказался о встрече с местными жителями."Мы посетили школу, пообщались с учителями, зашли в магазин местный. Везде президент старался поговорить с людьми. Все местные жители выступают за разведение войск в этом районе. Мы получили поддержку людей", - отметил Ермак.

При этом помощник Зеленского уточнил, что им также сказали, что заехали несколько групп вооруженных людей в Золотое, и президент решил поговорить также и с этими людьми.

"Одна из групп размещалась в доме в Золотом, не на передовой. Там находилось около 10 человек, с зарегистрированным оружием, в форме. Президент также начал с ними разговор о мире, разведении войск. С ними говорили и местные жители при нас, объясняли. К сожалению, но эти люди были настроены на негатив. Поэтому конструктивный диалог не получился", - добавил Ермак.

Помощник президента также рассказал, что в конце разговора Владимир Зеленский сказал: "Знаю, что есть оружие - уберите. Вы находитесь здесь с оружием незаконно".

"Для защиты Золотого есть армия, есть полиция, другие вооруженные формирования там не нужны. Безопасность людей будет обеспечена", - особо отметил Ермак в комментарии журналисту Юрию Бутусову, который был обнародован в соцсети.

Отметим, в комментариях украинцы пишут, что гражданские не должны вмешиваться.

"В армии должен быть порядок. Гражданские, пусть даже и бывшие военные, должны сидеть дома. А если кто находится с оружием в зоне проведения боевых действий, он преступник", - высказался Анатолий Байбаков.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено общение президента Владимира Зеленского с людьми, участвующими в акции против отвода войск в Золотом Луганской области.

При этом глава государства пытался донести до собеседников свое видение, однако его постоянно перебивали, не давая договорить.

"Диалог не получается. Знаешь, почему? Объясню тебе. В нашем общении я не строю из себя президента, потому что я считаю себя просто нормальным чуваком. В нашем с тобой общении ты строишь из себя человека, который все знает", - обратился Зеленский к одному из людей в камуфляже, когда его в очередной раз перебили.

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