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"Провокация Киева": у Лаврова оценили возврат Украине захваченных кораблей

17 ноября 2019, 20:23

Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, заявили в МИД РФ.

Захваченные украинские корабли покинули Керчь
Захваченные украинские корабли покинули Керчь / Крым Реалии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали возвращение украинских кораблей, захваченных в 2018 году со стрельбой и тараном в Керченском проливе.

В МИД России заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов: "Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива".

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства РФ в Telegram, в июне МИД проинформировал посольство Украины в Москве "об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей".

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Напомним, ранее сообщалось, что 17 ноября захваченные Россией украинские катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

Советник главы украинского государства Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.

Россия МИД захват кораблей Украина
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