"Сейчас я жду корабли": Зеленский во всеуслышание пояснил, почему не побрился

Президент подчеркнул, что от встречи в нормандском формате он ожидает "реальных результатов".
Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем заявил, что не будет бриться, пока три украинских судна, которые захватила Россия года назад, в ноябре 2018 года, не вернутся домой.
"Мы ежедневно с чем боремся ... Я вам честно скажу, я хочу извиниться, что я не побрился. Это не просто так. Есть такое украинское слово "предрассудки". Очень классное слово я его очень люблю. Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся, тогда побреюсь", - объяснил Зеленский.
При этом Зеленский подчеркнул, что от встречи в нормандском формате он ожидает "реальных результатов".
Президент Украины заявил, что обсудит с лидерами Франции, Германии и России - Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным вопрос конкретных сроков окончания военного конфликта на Донбассе.
Читайте такжеМечта ЕС: Путин и Зеленский с глазу на глаз решат вопрос транзита газа через УкраинуНапомним, во вторник, 19 ноября, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе официального визита в Украину на брифинге с главой Кабмина Алексеем Гончаруком выразил надежду, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже 9 декабря в рамках нормандского саммита завершится конкретными результатами.
"Мы не видим иной возможности дальнейшего развития событий, кроме как урегулирование ситуации, восстановления суверенитета Украины, мирным путем. И поэтому мы высоко ценим шаги, которые сделала Украина на пути к встрече в нормандском формате. И очень надеемся, что встреча 9 декабря действительно завершится конкретными результатами, а не только определенными декларациями", – заявил Бабиш.
Также 19 ноября стало известно, что возвращенные Россией катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу направят в порт Очаков.
Как рассказал журналист Юрий Бутусов со ссылкой на данные источника в штабе ВМС Украины, расчетное время прибытия кораблей - 16:00 20 ноября.
"Отряд украинских кораблей - буксиры Гайдамака, Титан, спасательное судно Сапфир, а также возвращенные Россией катера Бердянск, Никополь, буксир Яны Капу, на данный момент направляются в порт Очаков, расчетное время прибытия - 16.00 20 ноября", - написал он в своем Facebook.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
7 сентября 2019 адвокат Николай Полозов сообщил, что в Российской Федерации моряков-украинцев, взятых в плен в Керченском проливе, отпустили под поручительство украинской чиновницы.