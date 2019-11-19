"Сейчас я жду корабли": Зеленский во всеуслышание пояснил, почему не побрился

Зеленский на встрече с Бабишем рассказал о предрассудках / president.gov.ua

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем заявил, что не будет бриться, пока три украинских судна, которые захватила Россия года назад, в ноябре 2018 года, не вернутся домой.

"Мы ежедневно с чем боремся ... Я вам честно скажу, я хочу извиниться, что я не побрился. Это не просто так. Есть такое украинское слово "предрассудки". Очень классное слово я его очень люблю. Сейчас я жду корабли. Корабли вернутся, тогда побреюсь", - объяснил Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что от встречи в нормандском формате он ожидает "реальных результатов".

Президент Украины заявил, что обсудит с лидерами Франции, Германии и России - Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным вопрос конкретных сроков окончания военного конфликта на Донбассе.

Читайте такжеМечта ЕС: Путин и Зеленский с глазу на глаз решат вопрос транзита газа через УкраинуНапомним, во вторник, 19 ноября, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе официального визита в Украину на брифинге с главой Кабмина Алексеем Гончаруком выразил надежду, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже 9 декабря в рамках нормандского саммита завершится конкретными результатами.

"Мы не видим иной возможности дальнейшего развития событий, кроме как урегулирование ситуации, восстановления суверенитета Украины, мирным путем. И поэтому мы высоко ценим шаги, которые сделала Украина на пути к встрече в нормандском формате. И очень надеемся, что встреча 9 декабря действительно завершится конкретными результатами, а не только определенными декларациями", – заявил Бабиш.

Также 19 ноября стало известно, что возвращенные Россией катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу направят в порт Очаков.

Как рассказал журналист Юрий Бутусов со ссылкой на данные источника в штабе ВМС Украины, расчетное время прибытия кораблей - 16:00 20 ноября.

"Отряд украинских кораблей - буксиры Гайдамака, Титан, спасательное судно Сапфир, а также возвращенные Россией катера Бердянск, Никополь, буксир Яны Капу, на данный момент направляются в порт Очаков, расчетное время прибытия - 16.00 20 ноября", - написал он в своем Facebook.