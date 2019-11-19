Стало известно, куда отбуксируют возвращенные Россией корабли

РФ вернула Украине захваченные корабли / Крым Реалии

Возвращенные Россией катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу направят в порт Очаков.

Как рассказал журналист Юрий Бутусов со ссылкой на данные источника в штабе ВМС Украины, расчетное время прибытия кораблей - 16:00 20 ноября.

"Отряд украинских кораблей - буксиры Гайдамака, Титан, спасательное судно Сапфир, а также возвращенные Россией катера Бердянск, Никополь, буксир Яны Капу, на данный момент направляются в порт Очаков, расчетное время прибытия - 16.00 20 ноября", - написал он в своем Facebook.

Читайте такжеПутин испугался Гааги

Напомним, ранее Россия передала Украине три украинских корабля, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.