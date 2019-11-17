В РФ объяснили механизм возврата захваченных украинских кораблей

Захваченные Россией украинские бронекатера / Пресс-служба ВМСУ

Захваченные Россией украинские корабли исключены из числа вещественных доказательств по делу об атаке со стрельбой и тараном в Керченском проливе в 2018 году.

Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении украинских моряков, которые были освобождены ранее.

В свою очередь адвокат моряков Николай Полозов обратил внимание на то, что после передачи Украине кораблей РФ сможет предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении требований суда.

"После возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков", - подытожил Полозов в Facebook.

Читайте такжеРоссия возвращает Украине захваченные корабли: опубликованы фото и видео

Ранее сообщалось о том, что в понедельник, 18 ноября, Россия вернет Украине захваченные в 2018 году в Керченском проливе три корабля.

Напомним, советник главы украинского государства Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.