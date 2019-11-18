Россия вернула Украине захваченные корабли: самые интересные детали

Россия вернула Украине захваченные корабли / qha.com.ua

Россия передала Украине три украинских военных корабля, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Передача состоялась в нейтральных водах Черного моря, уточняется на сайте МИД РФ. Информацию об этом подтвердила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль у себя в Facebook.

Началась процедура возврата в 12:00 по Киеву.

"Пока Бердянск, Никополь и Яни Капу направляются домой в Одессу.

Команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву", – уточнила Зеркаль.

Читайте такжеВ Польше посоветовали Украине, как вернуть Донбасс и КрымЧиновница также заверила, что украинская сторона намерена "доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, является нарушением норм международного права".

Напомним, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск (P175) и Никополь (P176), а также рейдового буксира Яны Капу (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".

В то же время в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".