Привет из Крыма: Путин собрался сделать Зеленскому сказочный подарок

Решение принято, сообщили росСМИ. И теперь силовые ведомства Украины и России якобы согласовывают условия передачи.
Россия вернет Украине корабли, захваченные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, еще до встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Встреча в "нормандском формате", как сообщалось, намечена на 9 декабря – а корабли Киев получит раньше, пишет российское издание Коммерсантъ.
Решение принято. И теперь силовые ведомства Украины и России якобы согласовывают точное время и место передачи.
Читайте такжеВ Конгрессе слили, как Трамп подыгрывал России во время Керченского инцидентаКорабли Никополь, Бердянск и Яны Капу отбуксируют в утвержденное место три российских буксира, а там их встретит украинская сторона. При этом возвращать не будут оружие, рации и другие предметы, изъятые российскими службами при захвате. Они останутся в России "как вещественные доказательства".
Напомним, 5 ноября в РФ отреагировали на ноту, которую Украина отправила России с требованием указать координаты украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
7 сентября 2019 адвокат Николай Полозов сообщил, что в Российской Федерации моряков-украинцев, взятых в плен в Керченском проливе, отпустили под поручительство украинской чиновницы.