Привет из Крыма: Путин собрался сделать Зеленскому сказочный подарок / Скриншот видео с youtube.com

Россия вернет Украине корабли, захваченные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, еще до встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Встреча в "нормандском формате", как сообщалось, намечена на 9 декабря – а корабли Киев получит раньше, пишет российское издание Коммерсантъ.

Решение принято. И теперь силовые ведомства Украины и России якобы согласовывают точное время и место передачи.

Читайте такжеВ Конгрессе слили, как Трамп подыгрывал России во время Керченского инцидентаКорабли Никополь, Бердянск и Яны Капу отбуксируют в утвержденное место три российских буксира, а там их встретит украинская сторона. При этом возвращать не будут оружие, рации и другие предметы, изъятые российскими службами при захвате. Они останутся в России "как вещественные доказательства".

Напомним, 5 ноября в РФ отреагировали на ноту, которую Украина отправила России с требованием указать координаты украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.