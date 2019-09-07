Адвокат объяснил, почему в России отпустили украинских моряков

В РФ отпустили пленных моряков-украинцев под поручительство Людмилы Денисовой, сообщил адвокат / Reuters

Адвокат Николай Полозов сообщил, что в Российской Федерации моряков-украинцев, взятых в плен в Керченском проливе, отпустили под поручительство украинской чиновницы.

Моряки отпущены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой, приводит слова юриста Интерфакс-Украина.

Полозов добавил, что в РФ следствие удовлетворило ходатайство чиновницы о личном поручительстве.

Собеседник подчеркнул, что после этого моряки готовились вылететь в Украину в рамках обмена плена пленными между украинской и российской сторонами.

Напомним, 7 сентября начался обмен пленными 2019 между Украиной и Россией. Адвокат Марк Фейгин сообщил, что Москва передаст Киеву 24 пленных моряков, а также еще 11 осужденных украинцев.