Обмен пленными 7 сентября: моряки уже покинули следственный изолятор - адвокаты

Моряков тремя автобусами вывезли с территории СИЗО "Лефортово" в Москве.
Украинские моряки, которые были взяты в российский плен после инцидента в Керченском проливе, утром 7 сентября покинули московское СИЗО "Лефортово", заявил адвокат моряков Сергей Бадамшин, сообщают росСМИ.
По словам Бадамшина, его подзащитных тремя автобусами вывезли с территории СИЗО "Лефортово" в Москве. Он добавил, что, предположительно, украинских военнопленных моряков везут в аэропорт "Внуково".
"В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт "Внуково", откуда затем вылетят в Украину", - заявил адвокат.
Информацию подтвердил и адвокат Николай Полозов.
"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сообщил Полозов на своей странице в Facebook.
Добавим, что в 9:20 утра по московскому времени из аэропорта Внуково вылетел самолет ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058). На нем, вероятно, доставят российских заключенных, которых готовили к обмену, сообщает RTVI.
Напомним:
6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.
Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.
Читайте такжеЛед тронулся: украинских моряков начали готовить к возвращению домой - росСМИ6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.
"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.