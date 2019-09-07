Обмен пленными 7 сентября: моряки уже покинули следственный изолятор - адвокаты

Украинские моряки покинули СИЗО / Новая газета

Украинские моряки, которые были взяты в российский плен после инцидента в Керченском проливе, утром 7 сентября покинули московское СИЗО "Лефортово", заявил адвокат моряков Сергей Бадамшин, сообщают росСМИ.

По словам Бадамшина, его подзащитных тремя автобусами вывезли с территории СИЗО "Лефортово" в Москве. Он добавил, что, предположительно, украинских военнопленных моряков везут в аэропорт "Внуково".

"В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт "Внуково", откуда затем вылетят в Украину", - заявил адвокат.

Информацию подтвердил и адвокат Николай Полозов.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сообщил Полозов на своей странице в Facebook.

Добавим, что в 9:20 утра по московскому времени из аэропорта Внуково вылетел самолет ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058). На нем, вероятно, доставят российских заключенных, которых готовили к обмену, сообщает RTVI.

Напомним:

6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.

Читайте такжеЛед тронулся: украинских моряков начали готовить к возвращению домой - росСМИ6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.