Родственники пленных моряков покидают Киев

Виктор Сорока ждет возвращения сына со дня на день / Фото: УНИАН

Собравшиеся в Киеве родственники украинских моряков не дождались анонсированного ранее освобождения их близких из длительного российского плена и вынуждены покинуть столицу на неопределенное время.

Виктор Сорока, отец пленного моряка Василия Сороки, сказал в комментарии Громадському ТБ, что им пообещали завершение процесса, но в ближайшем будущем. Имеющие отношение к обмену чиновники заверили близких, что освобождение может состояться в течение последующей недели.

"Родителям сказали, что процесс идет, но надо еще немного подождать. В ближайшее время нам перезвонят и скажут. Еще вопрос уперся в то, что президент помиловать тех, кто в наших тюрьмах сидят. Вот как будет информация на сайте президента, что их помиловали, то уже будет время. Тогда день, два", - сказал Сорока.

Как ранее сообщалось, обмен пленными между Украиной и Россией, предположительно, пройдет во вторник, 3 сентября.

Напомним, назначенный генпрокурором Руслан Рябошапка утверждал, что между Киевом и Москвой 30 августа состоялся обмен пленными, и в Украину возвращаются незаконно осужденный в России Олег Сенцов, захваченные в плен моряки и другие политзаключенные.

Позже в Службе безопасности нашей страны сообщили, что окончательной даты обмена пленными пока нет.