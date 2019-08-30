Адвокат назвал возможную дату обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и РФ может состояться 3 сентября, сообщил адвокат / "Фокус"

Обмен пленными между Украиной и Россией, предположительно, пройдет во вторник, 3 сентября.

Россияне, готовящиеся к обмену, находятся на украинской территории, рассказал их адвокат Валентин Рыбин корреспонденту ТАСС.

По словам собеседника, граждане РФ сидят на базе и в следственном изоляторе.

"…Мне пока не известно, что они сегодня (в пятницу, 30 сентября, - Ред.) вообще движутся на обмен… обмен, предположительно, состоится во вторник", - сообщил юрист.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы раскрыл причину задержки обмена пленнымиНапомним, назначенный генпрокурором Руслан Рябошапка утверждал, что между Киевом и Москвой 30 августа состоялся обмен пленными, и в Украину возвращаются незаконно осужденный в России Олег Сенцов, захваченные в плен моряки и другие политзаключенные.

Позже в Службе безопасности нашей страны сообщили, что окончательной даты обмена пленными пока нет.