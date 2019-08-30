В Кремле заявили о прогрессе в обмене пленными с Киевом

Обмен пленными в процессе обсуждения между Киевом и Москвой / Фото: REUTERS

В России подтвердили положительное развитие событий относительно обмена заключенными между Россией и Украиной.

Помощник президента России Юрий Ушаков 30 августа в комментарии ТАСС завил о прогрессе в переговорах.

"Взаимодействие на эту тему [обмена задержанными] осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", - цитирует российского чиновника росСМИ.

Ушаков подчеркнул, что обмен политзаключеннми между Киевом и Москвой "очень важен для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса".

Как ранее сообщалось, обмен пленными между Украиной и Россией, предположительно, пройдет во вторник, 3 сентября.

Напомним, назначенный генпрокурором Руслан Рябошапка утверждал, что между Киевом и Москвой 30 августа состоялся обмен пленными, и в Украину возвращаются незаконно осужденный в России Олег Сенцов, захваченные в плен моряки и другие политзаключенные.

Позже в Службе безопасности нашей страны сообщили, что окончательной даты обмена пленными пока нет.