Россия возвращает Украине захваченные корабли: опубликованы фото и видео

Каждый украинский корабль сопровождает буксир / Фото kerch.fm

Захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу возвращаются в Украину. В воскресенье, 17 ноября около 11.30 судна вышли с территории Генмола.

Каждый украинский корабль сопровождает буксир, впереди движется береговая охрана, сообщает местное издание Керчь. ФМ.

"Корабли направились в сторону арок Крымского моста, примерно на полпути они остановились и стояли около 5 минут. Раньше скорость была больше, теперь корабли продолжают движение в сторону арок Крымского моста, но гораздо медленнее", - говорится в сообщении.

Также издание опубликовало фото и видео, как украинские корабли направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

Как сообщал Главред, передача кораблей украинской стороне состоится сегодня ночью в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от мыса Тарханкут.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск (P175) и Никополь (P176), а также рейдового буксира Яны Капу (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".

В то же время в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".