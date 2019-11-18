Нормандский формат: в Кремле официально подтвердили дату саммита

Дмитрий Песков рассказал о подготовке к саммиту в нормандском формате / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков официально подтвердил, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря в Париже.

По его словам, в понедельник, 18 ноября, в рамках подготовки к "нормандскому саммиту" должен состояться международный телефонный разговор. При этом Песков не уточнил, с кем именно будет этот разговор.

"Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - цитируют Пескова росСМИ.

Спикер не назвал время встречи и не стал уточнять, планируется ли подписание каких-либо документов по итогам встречи в нормандском формате.

"Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата", - сказал Песков.

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что встреча в нормандском формате планируется на 9 декабря в Париже.

Президент России Владимир Путин заявлял, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским до "нормандского саммита" маловероятна.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае если во время саммита в "нормандском формате" произойдет какой-то "прорыв", то оперативно будет подготовлен новый документ - условные "нормандские соглашения".