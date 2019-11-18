  1. Главная
  3. Политика

"Вишенка на торте": Пристайко рассказал, будут ли "Нормандские соглашения"

18 ноября 2019, 08:20

Вадим Пристайко призвал не ставить слишком амбициозные задания перед собой.

Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае если во время саммита в "нормандском формате" произойдет какой-то "прорыв", то оперативно будет подготовлен новый документ.

При этом глава МИД призвал "контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задания перед собой".

"Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", - сказал Пристайко в интервью РБК-Украина.

"Документ – это вишенка на торте", - отметил он.

Также Пристайко добавил, что минская группа должна получить "новый толчок". 

"Лидеры договорились, определили вот такие следующие направления. Теперь договаривайтесь в Минске, создайте подгруппу, например, по передаче границы под контроль Украины и на протяжении некоторого времени покажите нам решение, как этого добиться. Второе – в гуманитарной группе закончите до такого-то времени обмен всех на всех. Решите существующие гуманитарные проблемы, подготовьтесь к возможному проведению выборов", - сказал дипломат. 

Также, по его словам, всем четырем подгруппам - по безопасности, политической, экономической и гуманитарной - будут даны направления, по которым они должны будут показать результат.

Читайте такжеСтало известно, чего Зеленский ждет от встречи с ПутинымНапомним, ранее стало известно, что по требованию российской стороны советники президентов разработали и согласовали документ, который должен быть подписан во время встречи лидеров нормандской четверки. Вадим Пристайко заявлял, что  этот документ почти "пустой", так как в нем нет никаких дат и четких договоренностей.

Также глава МИД Украины заявлял, что в случае провала саммита в "нормандском формате", Украина готова рассмотреть выход из минского процесса урегулирования на Донбассе.

Донбасс Россия нормандский формат Вадим Пристайко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Вишенка на торте": Пристайко рассказал, будут ли "Нормандские соглашения"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:43
Экс-генпрокурор Луценко рассказал, как из тюрьмы звонил Зеленскому
09:20
Курс валют: доллар продолжил падение, а евро резко подорожало
09:15
В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям
08:50
Украина не может планировать свое будущее, надеясь на развал России – Пристайко
08:49
Рождение любви: кому гороскоп на 18 ноября 2019 прочит незабываемое свидание
08:47
"Шаг к примирению": крымские оккупанты решили "подлизаться" к Киеву
08:45
СБУ "не ловит мышей", или Зачем вспомнили о сим-картах по паспортам мнение
08:20
"Вишенка на торте": Пристайко рассказал, будут ли "Нормандские соглашения"
07:46
Повалил дым и стал разваливаться: в США - ЧП с самолетом с Хиллари Клинтон на борту
07:30
В зале игровых автоматов в Киеве произошла кровавая резня: фото и видео 18+ Видео
07:10
"Гражданская война": в кафе Одессы разгорелся сепаратистский скандал
06:55
Чем закончится "нормандский саммит" мнение
06:30
Сколько украинцев в мире: демограф назвала примерную цифру
06:01
Модный белый маникюр: сердечки на ногтях, негативное пространство и фольга - фото Фото
05:59
"Стыд потеряли, ш*лава, озабоченная": голая Серябкина устроила разврат
05:29
Сила волос: как цвет волос раскрывает темперамент и уязвимые места женщины
04:53
"Супербабушка" из Запорожья: 67-летняя украинка на гироскутере стала звездой Youtube Видео
04:06
Украина вернулась к закупкам газа в РФ напрямую – эксперт
03:43
Укрзализныця добавила поезда на Новый год: известны направления
03:11
Названы ухудшающие зрение продукты питания
02:59
"Титьки огонь, сиськи класс": Регина Тодоренко показала сочную грудь
02:41
"Кто так навонял?": стала известна интимная деталь из детства "маленького засранца" Путина
02:01
Журналист назвал возвращение украинских кораблей "шагом навстречу России" Видео
01:58
"Бандит из "ДНР": в РФ снова потребовали отставки террориста Трапезникова
01:31
Ученые назвали самый вредный продукт питания
01:10
Жгучая брюнетка-порнозвезда развратно выгнулась на откровенных фото Фото
00:53
В Укрэксимбанке пояснили, как задержание главы отразится на работе банка
00:28
18 ноября – какой сегодня праздник: сколько лет Деду Морозу и как выйти замуж Видео
00:20
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о "хреновом" союзе с Россией
17 ноября, воскресенье
23:58
Трамп упрекнул ЕС в недостаточном финансировании Украины
23:34
Ушел из жизни культовый фэшн-фотограф Терри О'Нил
23:30
Танці з зірками 2019 13 выпуск: Владимир Остапчук покидает шоу - все подробности Видео
23:01
"Он будет востребован": Винокур вступился за изобличившего цензуру Галкина
22:56
Стрижка шегги на длинные волосы – самая сногсшибательная стрижка 2019 - фото Фото
22:13
Без света и тепла: город Новый Раздол на грани катастрофы
21:45
В Польше посоветовали Украине, как вернуть Донбасс и Крым
21:31
Мат и мордобой: в Черновцах устроили жестокое избиение из-за украинского языка
21:04
"Сначала остановят заводы": эксперт спрогнозировал жизнь без транзитного договора с РФ
21:02
Танці з зірками 2019: 13 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полуфинал полностью Видео
20:23
"Провокация Киева": у Лаврова оценили возврат Украине захваченных кораблей
19:57
"Мы это сделаем пошагово": экс-советник Порошенко рассказал о возникновении формулы Штайнмайера
19:19
Катера ФСБ России ходят на опасной близости от Мариуполя Видео
19:15
Дело банкира Гриценко: главе Укрэксимбанка предъявили подозрение Видео
18:44
Легион НАТО: в "ЛНР" повелись на троллинг украинских военных с флагом США Фото
18:34
Министр обороны Молдовы восхитился силой духа боевиков Донбасса
18:06
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в хиджабе
18:02
Сербия – Украина - 2:2: подопечные Шевченко на последних секундах вырвали ничью
17:30
"Краеугольный": в Кремле раскритиковали закон об особом статусе Донбасса
17:27
"Охота на ватного бандита": блогера, избившего ветерана АТО, облили краской Видео
16:55
В РФ объяснили механизм возврата захваченных украинских кораблей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять