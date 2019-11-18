"Вишенка на торте": Пристайко рассказал, будут ли "Нормандские соглашения"

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае если во время саммита в "нормандском формате" произойдет какой-то "прорыв", то оперативно будет подготовлен новый документ.

При этом глава МИД призвал "контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задания перед собой".

"Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", - сказал Пристайко в интервью РБК-Украина.

"Документ – это вишенка на торте", - отметил он.

Также Пристайко добавил, что минская группа должна получить "новый толчок".

"Лидеры договорились, определили вот такие следующие направления. Теперь договаривайтесь в Минске, создайте подгруппу, например, по передаче границы под контроль Украины и на протяжении некоторого времени покажите нам решение, как этого добиться. Второе – в гуманитарной группе закончите до такого-то времени обмен всех на всех. Решите существующие гуманитарные проблемы, подготовьтесь к возможному проведению выборов", - сказал дипломат.

Также, по его словам, всем четырем подгруппам - по безопасности, политической, экономической и гуманитарной - будут даны направления, по которым они должны будут показать результат.

Читайте такжеСтало известно, чего Зеленский ждет от встречи с ПутинымНапомним, ранее стало известно, что по требованию российской стороны советники президентов разработали и согласовали документ, который должен быть подписан во время встречи лидеров нормандской четверки. Вадим Пристайко заявлял, что этот документ почти "пустой", так как в нем нет никаких дат и четких договоренностей.

Также глава МИД Украины заявлял, что в случае провала саммита в "нормандском формате", Украина готова рассмотреть выход из минского процесса урегулирования на Донбассе.