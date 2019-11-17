У Путина рассказали о сроках проведения саммита в "нормандском формате"

Владимир Путин / УНИАН

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в рамках "нормандского формата" может состояться в конце 2019 года.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала Россия 1.

"Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но, очевидно, в этом году", — подчеркнул Ушаков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что встреча в "нормандском формате" планируется на 9 декабря в Париже.

Как известно глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о новых требованиях России по нормандскому формату. До этого условия президенту Украины Владимиру Зеленскому по Донбассу и встрече до нормандского формата начал ставить президент РФ Владимир Путин.