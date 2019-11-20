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На Харьковщине у самолета Зеленского отказал двигатель

20 ноября 2019, 22:25

Глава государства не смог вылететь в Очаков для встречи кораблей.

Зеленский намерен все же встретить корабли в Очакове / Фото: Думская

Президент Владимир Зеленский опоздает на церемонию встречи вернувшихся из России украинских кораблей в Очакове из-за технической неисправности самолета, на котором он планировал осуществить полет.

Как сообщает НВ, после открытия моста в Станице Луганской глава государства отправился в Чугуев Харьковской области, откуда планировал вылететь в Очаков Николаевской области для встречи вернувшихся из российского плена украинских кораблей.

У самолета Ан, на котором намерен был отправиться в путь Зеленский, по неизвестной причине накануне вылета отказал двигатель.

"Не завелись", — заявил собеседник.

Глава государства принял решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus.

Вечером 20 ноября Зеленский отправился в аэропорт Харьков, откуда все же вылетит в Очаков, чтобы лично удостовериться в возвращении кораблей, захваченных Россией год назад в районе Керченского пролива.

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