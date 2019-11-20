Латки из металла: обнародовано фото возвращенного РФ катера Бердянск

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото малого бронированного артиллерийского катера Бердянск, который вернулся в Украину после многомесячного плена в России вместе с катером Никополь и буксиром Яны Капу.

В телеграм-канале журналист опубликовал снимки, на который видно латки на пробоинах в корпусе, которые появились вследствие обстрела россиян в Керченском проливе.

Дырки в основании корабля заделали ржавыми металлическими пластинами, которые придали судну убогий и старый вид.

/ Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Как сообщает Думская, освобожденные корабли ВМС Украины уже начали прибывать в военную гавань Очакова. Первым у украинских берегов увидели бронекатер Никополь, его буксировал малый разведывательный корабль Переяслав. Буксир Яны Капу притащил корабль Гайдамака.

Местные жители собрались на причале и встречают освобожденные из плена корабли. На берегу развернули огромный флаг Украины.

Напомним, украинские корабли, которые вернула Российская Федерация, находятся в ужасном состоянии. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, суда не способны самостоятельно передвигаться.

Как ранее сообщалось, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Кремль давно должен был вернуть украинские корабли и не имел никакого права их захватывать.