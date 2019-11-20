Пропажа унитазов с украинских кораблей: в России нашли оправдание

В России заявили, что корабли попали в Россию уже без унитазов и прочего / Фото: Думская

Российский военный эксперт Виктор Баранец заявил, что украинская сторона распространяет недостоверную информацию о том, что Россия вернула задержанные в Керченском проливе военные корабли без унитазов, плафонов и розеток.

В комментарии телеканалу 360 эксперт сказал, что всего пропавшего имущества на кораблях не было уже тогда, когда они попали в Россию.

"Когда на корабли прибыли российские следователи, в присутствии украинских моряков была проведена опись имущества. Все также было зафиксировано на фото и видео", - утверждает Баранец.

По словам аналитика, все было зафиксировано в присутствии украинских моряков, а также проведена опись имущества.

Заявление украинской стороны эксперт назвал "лицемерным и коварным", а также охарактеризовал его, как "часть пропаганды".

Напомним, украинские корабли, которые вернула Российская Федерация, находятся в ужасном состоянии. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, суда не способны самостоятельно передвигаться.

Как ранее сообщалось, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.