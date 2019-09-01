"Переписывать историю - дурь": пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и Польши

Ольга Скабеева / КП

Топовая телепропагандистка Кремля Ольга Скабеева вышла из себя, возмутило объяснение властей Польши по поводу того, почему президента РФ Владимир Путин не был приглашен на мерориальные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Она опубликовала гневный пост в своем Telegram-канале, процитировав заявление замглавы МИД Польши Шимона Шинковского - мол, "РФ не заинтересована в сохранении духа исторической правды".

"Замминистра иностранных дел Шинковский заявил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных годовщине, был Путин, в этот раз вместо него пригласили президента США Трампа (он не приехал, у него ураган). Ну то, что переписывать историю – плохо, – в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, – вообще какая-то дурь", – не на шутку распалилась Скабеева.

Напомним, ранее пакт Молотова-Риббентропа: в Польше сравнили Северный поток-2 с нацистско-советским сотрудничеством.