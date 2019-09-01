"Переписывать историю - дурь": пропагандистка Скабеева разозлилась из-за Путина и Польши

Тот факт, что Владимира Путина польские власти не пригласили на мероприятия в память о 80-летней годовщине Второй мировой войны.
Топовая телепропагандистка Кремля Ольга Скабеева вышла из себя, возмутило объяснение властей Польши по поводу того, почему президента РФ Владимир Путин не был приглашен на мерориальные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Она опубликовала гневный пост в своем Telegram-канале, процитировав заявление замглавы МИД Польши Шимона Шинковского - мол, "РФ не заинтересована в сохранении духа исторической правды".
"Замминистра иностранных дел Шинковский заявил, что Польша меняет свой подход к историческим вопросам. В качестве примера он привел тот факт, что десять лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных годовщине, был Путин, в этот раз вместо него пригласили президента США Трампа (он не приехал, у него ураган). Ну то, что переписывать историю – плохо, – в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, – вообще какая-то дурь", – не на шутку распалилась Скабеева.
Напомним, ранее пакт Молотова-Риббентропа: в Польше сравнили Северный поток-2 с нацистско-советским сотрудничеством.