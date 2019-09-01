В Польше рассказали, как сговаривались Сталин и Гитлер перед Второй мировой

Адольф Гитлер и Иосиф Сталин / Рамблер / новости

Польский президент Анджей Дуда рассказал о том, что советский диктатор Иосиф Сталин и нацистский диктатор Германии Адольф Гитлер вступили в сговор ради уничтожения Польши.

Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому порталу Bild. Дуда утверждает, что захват государства детально обговаривался в пакте Молотова-Риббентропа, заключенном между СССР и Третьим Рейхом в августе 1939 года.

Президент Польши также назвал Красную армию главным союзником нацистского вермахта и напомнил, что советские солдаты оккупировали польскую территорию через месяц после подписания документа.

Кроме того, Дуда посетовал, что в настоящее время РФ "ведет себя так, как будто ничего об этом не знает", а также продолжает ведет крайне агрессивную политику - в том числе развязывания войны против Грузии и Украины.

Напомним, ранее пакт Молотова-Риббентропа: в Польше сравнили Северный поток-2 с нацистско-советским сотрудничеством.

